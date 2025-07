Conclusi a Viverone i campus sportivi di Gifflenga

Si sono chiusi oggi con una bella gita al lago di Viverone i campus sportivi di Gifflenga, organizzati dall'ASD Splendor 1922 con il patrocinio del comune di Gifflenga. Sono state 4 bellissime settimane trascorse all'insegna dello sport, con a contorno attività creative e tempo libero.

Gli istruttori, Fabio Gherardi , Antonio Zamuner e Liliano Cappa, tutti tesserati dalle rispettive federazioni, hanno dato lezioni di atletica, tennistavolo e pallavolo. Attività creativa curata dalla dirigente Splendor Roberta Giordani. Hanno collaborato al progetto le insegnanti di scuola primaria Federica D'Urso e Paola Briasco, le brave animatrici Carlotta Lavino Zona e Giulia Lorenzon, coadiuvate dagli aiuto Beatrice Battaglia e Edoardo e da Marco Lorenzon e Luca Prospero.

Al campus hanno partecipato una ventina di ragazzi, che si sono alternati nelle 4 settimane, al centro polivalente di Gifflenga, dove si sono svolte le discipline sportive. Da segnalare l'importante convenzione tra Splendor e comune di Mottalciata, nel contesto di una collaborazione importante per il territorio e per l'uso del pullmino scolastico che ha permesso ai ragazzi di usufruirne per la gita finale al lago di Viverone dove si è svolto il giro in battello mentre il pomeriggio è stato dedicato a giochi vari e bagno nel lago nell' area messa a disposizione dai titolari del camping internazionale del sole.

Un ringraziamento particolare è giunto al sindaco di Gifflenga Elisa Pollero e alla giunta per la messa a disposizione del polivalente per le attività svolte. Appuntamento per il 2026.