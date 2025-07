Domenica 27 luglio torna a Sordevolo l’iniziativa “Aperitivo al Museo della Passione”, giunta al suo secondo appuntamento.

Un’occasione unica per visitare il Museo e riscoprire la suggestiva storia della rappresentazione del teatro popolare sordevolese, celebre per la sua tradizione e il forte legame con il territorio.

Ad arricchire l’esperienza, un rinfresco gratuito a base di prodotti tipici locali.

L’evento si svolgerà a Sordevolo, in Via Antonio Petiva, presso la sede del Museo.