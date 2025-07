Sicurezza femminile una priorità: il seminario di difesa personale

Il seminario si prefigge l’obiettivo di far comprendere alle allieve quali e quanti possano essere i rischi di aggressione e di far acquisire loro la dovuta sicurezza in se stesse, utile a mantenere la calma e la sicurezza richieste durante una possibile situazione rischiosa.

Sabato 24 maggio, si è tenuto al Pala Forum di Biella il seminario di difesa personale femminile “Stay Away IKMF – International Krav Maga Federation”.

IKMF ha sviluppato un percorso specifico per la Difesa Personale della Donna ed è il risultato di oltre vent’anni di lavoro. Attualmente, “Stay Away IKMF” è stato già seguito da oltre 90.000 donne nel mondo con grande successo.

Shlomy Moyal, Krav Maga Expert 4 e responsabile mondiale del progetto “Stay Away”, ha dedicato numerosi anni allo sviluppo di questo percorso, realizzato appositamente per la donna, dal punto di vista fisico e psicologico, e finalizzato a preparare in poco tempo le allieve a difendersi dai principali tipi di aggressioni, che purtroppo milioni di donne subiscono quotidianamente in tutto il mondo. I metodi di Krav Maga “Stay Away” affrontano situazioni della routine quotidiana di una donna, in cui possono verificarsi scenari nei quali incombe una minaccia, e insegnano come mantenere la calma, difendersi, contrattaccare ed eliminare il pericolo.

Il progetto “Stay Away” si concentra principalmente sulle possibilità di aggressione sessuale, poiché rappresentano i rischi principali e più pericolosi. Poiché questo problema è molto allarmante e a volte difficile da discutere, le tecniche di autodifesa riguardano un sostanziale allenamento emotivo per assicurare la capacità di difendersi, promuovere la fiducia in se stesse e anche utilizzare l'aggressività necessaria. Le tecniche sono state modificate per adattarsi alla corporatura e allo stato mentale. Ulteriori minacce prese in considerazione nei corsi di autodifesa concernono l'invasione domestica, la protezione di terze persone (come i propri figli) e l'uso di oggetti comuni (chiavi, borsetta, ecc.) per bloccare l'aggressore e contrattaccare.

Il seminario “Stay Away”, della durata di circa 3 ore, si prefigge l’obiettivo di far capire alle allieve quali e quanti possano essere i rischi di aggressione (per strada, sul lavoro, durante una invasione domestica e così via) e di far acquisire loro la dovuta sicurezza in se stesse, utile a mantenere la calma e la sicurezza richieste durante una possibile situazione rischiosa.

A seguito del seminario, si è tenuta una breve lezione con la Dott.sa Silvia Distefano relativa alla definizione di violenza in tutte le sue forme, soprattutto psicologica, riguardante i sintomi dell’ansia, la sua gestione ed accenni al PTSD (Post Traumatic Stress Disease). Quest’ultima è una patologia poco nota, spesso non diagnosticata a causa di sintomi simili ad altre malattie o ad amnesia post traumatica.

È in previsione un nuovo seminario nelle prossime settimane e una serie di lezioni o corsi a partire dal prossimo settembre.

Per qualsiasi informazione, ci si può riferire a Luca, al numero 348.9031593 oppure alla seguente mail: lg.adaptivekravmaga@gmail.com

Gli esperti coinvolti sono:

Luca Gherardi: istruttore civile dal 2017 con specializzazione AKM (Adaptive Krav Maga – autodifesa per persone con disabilità fisica), conseguita nel 2016 e “Stay Away” certificato nel 2024. Pratica Krav Maga presso IKMF dal 2014, a seguito di un rischio di aggressione vissuto in prima persona. È l’unico diversamente abile al mondo ad aver conseguito un corso per istruttori durato 20 giorni con esperti israeliani tutti provenienti dal mondo militare. Ha collaborato con il Direttore europeo per lo sviluppo del protocollo di lavoro legato al mondo della disabilità, cioè il progetto “Adaptive Krav Maga”.

Francesco “Franx” Rosco: istruttore civile dal 2014, ha conseguito la specializzazione Adaptive Krav Maga nel 2017. Francesco, che frequenta i corsi di Krav Maga da moltissimi anni, è stato prima un compagno di allenamenti di Luca, poi l’istruttore che l’ha aiutato negli allenamenti e a superare parecchi esami e seminari, e infine anche suo allievo proprio in alcuni moduli del corso per “istruttori Adaptive”.

La Dott.sa Silvia Distefano: medico specializzato in anestesia e rianimazione e laureanda in Scienze e Tecniche Psicologiche. Ha collaborato al progetto “Adaptive Krav Maga”, portando le sue conoscenze mediche in campo, ma soprattutto sfruttando l’esperienza di una vita essendo, anche lei, portatrice di Handicap fisico. Pluricampionessa Italiana di sci paralimpico, ha anche praticato vela, arrampicata ed ora si è dedicata al basket in carrozzina.