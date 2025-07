Roppolo celebra la Madonna della Medaglia Miracolosa: domenica le celebrazioni

Domenica 27 luglio 2025, presso la Chiesetta della "Madonnina" situata in Via Roma a Roppolo (BI), si terrà una speciale celebrazione religiosa in ricordo dell'apparizione della Madonna della Medaglia Miracolosa, avvenuta a Parigi nel 1830.

L'evento, che si svolgerà alle ore 17.00, prevede la recita del Santo Rosario dedicato a tutti gli ammalati. La chiesetta è consacrata al culto della Madonna della Medaglia Miracolosa e rappresenta un importante luogo di devozione per i fedeli della zona.

Al termine della preghiera, verranno distribuite ai presenti le medagliette della Madonna della Medaglia Miracolosa.