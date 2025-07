Candelo, Festa di San Giacomo: messa, aperitivo e pranzo di Condivisione

Domenica 27 luglio, a Candelo, si svolgerà la festa di San Giacomo.

Alle ore 10:30, si celebrerà la Santa Messa solenne e successivamente si potrà prendere parte ad un aperitivo.

Al termine della Santa Messa, ci sarà la consueta vendita di dolce e salato per la raccolta fondi a favore della chiesa di S. Giacomo.

Alle ore 12:00, ci si recherà all’oratorio di S. Pietro per il consueto pranzo di condivisione mensile.

Non è necessaria la prenotazione.