Arrivano in Valsesia "I lunedì col parco", sei giornate con i protagonisti

Naturale del Monte Fenera – organizza sei giornate, ciascuna articolata in due incontri (uno al mattino e uno al pomeriggio), per far scoprire le meraviglie delle Aree Protette. Gli appuntamenti si svolgeranno nei tre Centri Visite di proprietà dell'Ente e saranno animati dalle voci appassionate dello staff: dai Guardiaparco agli operatori tecnici, da una Guida Ufficiale a una Geologa, fino alla Direttrice dell'Ente.