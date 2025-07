Bici in fiamme a Cossato, scatta l'allarme (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cossato per un incendio che ha avvolto una bicicletta lasciato in un parcheggio. A dare l'allarme nella giornata di ieri, 24 luglio, un passante.

Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a estinguere le fiamme che avevano avvolto le ruote del mezzo. Presenti anche i Carabinieri. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.