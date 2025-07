Valdilana, a Valle Mosso è un successo il S. Eusebio Summer Festival

Nello scorso weekend, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana, si è svolto il tradizionale S. Eusebio Summer Festival in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono: sono stati 4 giorni di divertimento, allegria, cultura, buon cibo e ottima musica.

Nonostante una serata di maltempo, gli organizzatori si dichiarano più che soddisfatti e sono già al lavoro per proporre miglioramenti e novità per il prossimo anno. La comunità ha apprezzato le nuove proposte così come le iniziative della tradizione che hanno motivato ancora di più il grande gruppo di volontari che ha lavorato unito per raggiungere il risultato. Accanto ai “veterani” della Festa, molti giovani e ragazzi hanno prestato servizio volontariamente e in vari modi per la buona riuscita dell'iniziativa.

Fondamentale è stata anche la collaborazione con associazioni e gruppi, in particolare per l’organizzazione della serata del venerdì che ha visto l’inaugurazione della mostra sui Carnevali della Vallata e la Cena Estiva delle Maschere in Borghese. Tutto si è concluso con i tradizionali fuochi d'artificio che hanno fatto provare grandi emozioni ai numerosi presenti.

Infine, sono stati estratti i numeri vincenti della Lotteria. Si ricorda che i premi possono essere ritirati presso la Parrocchia S. Eusebio di Valle Mosso, previo appuntamento telefonico al numero 015/703714, entro e non oltre il giorno 30/09/2025.

Un ringraziamento particolare è giunto a tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione e a commercianti, artigiani, industriali, piccoli/grandi benefattori, associazioni, Comune e forze dell’ordine che hanno permesso l'organizzazione dell'evento.