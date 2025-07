Valle Cervo, tanti ciclisti sulla strada per la Galleria Rosazza. L'appello: “Non si passa, lavori in corso”

Sono dovuti ritornare indietro i numerosi ciclisti che, nelle scorse settimane, si sono imbattuti nel cantiere posizionato lungo il percorso che conduce alla Galleria Rosazza.

La strada, infatti, è stata chiusa al traffico da molti mesi per lavori e opere di messa in sicurezza del versante che si affaccia sulla Valle Cervo. Per questo motivo, automobilisti e ciclisti non possono percorrere l'arteria stradale che collega il Santuario di San Giovanni d'Andorno con quello di Oropa, come comunicato in un precedente articolo.

Infine, come già riportato dagli enti preposti, si raccomanda l'osservazione delle norme vigenti al fine di garantire la propria e altrui sicurezza.