Santuario di Oropa, visite guidate e musica: gli appuntamenti di luglio

In occasione del Giubileo, venerdì 25 luglio e venerdì 29 agosto alle ore 21, la Basilica Antica di Oropa ospiterà due concerti d’organo del maestro Giuseppe Radini.

Il tema delle serate “L’organo-orchestra nella creatività e nella trascrizione” guiderà l’ascoltatore in un viaggio musicale che celebra l’organo non solo come strumento liturgico, ma come vero e proprio surrogato dell’orchestra sinfonica. Radini proporrà un programma ricco e affascinante che esplora le potenzialità timbriche, dinamiche ed espressive dell’organo, in un dialogo costante con il linguaggio orchestrale romantico.

Il repertorio include alcuni dei più grandi nomi della musica organistica e sinfonica dell’epoca: Alexandre Guilmant; Vincent d’Indy e Edouard Silas; Robert Schumann e Franz Liszt, due compositori e pianisti di spicco del Romanticismo musicale trasposto alla tastiera dell’organo; Sigfrid Karg-Elert, le cui opere sono caratterizzate da un forte sentimento poetico, elemento raro nella musica per organo. Dall’Italia non mancheranno Marco Enrico Bossi, Lorenzo Perosi e Ottorino Respighi, testimoni di una scuola organistica capace di fondere tradizione e innovazione con un respiro sinfonico e teatrale.

Inoltre, saranno presentate rielaborazioni romantiche di brani di Bach e Handel, autori fondamentali della tradizione barocca, che ritrovano nuova vita nei registri orchestrali dell’Ottocento grazie a trascrizioni capaci di esaltarne il pathos e la grandezza architettonica.

Le due serate si configurano dunque come un omaggio all’aspetto sinfonico dell’organo, che nei secoli ha saputo trasformarsi da strumento della liturgia a protagonista di una musica colta, capace di evocare tutta la ricchezza dell’orchestra.

L’ingresso ai concerti è libero.

VISITE GUIDATE

VENERDI 25 LUGLIO

ore 19: Visita guidata alla meridiana della Basilica Antica in restauro.

SABATO 26 LUGLIO

ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, Patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli.

ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore