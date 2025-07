Tante cose da fare a Biella nel we il 25, 26 e 27 luglio

Venerdì 25 luglio

- Viverone, Campionato Italiano di Nuoto Pinnato in Acque Libere

- Lessona, tra le vigne e sentieri, in arrivo una doppia camminata per tutti gli sportivi

- Campiglia Cervo, una serata per riscoprire la Valle Cervo

- Gaglianico, 2a Festa Alpina: due serata di musica, tradizione e buon cibo

- Sala Biellese, Ulde Beer Fest II presso l’area feste di Bornasco. Apertura alle ore 19:00.

- Tollegno, “Tollegno in Piazza”: specialità culinarie, street food e servizio bar a partire dalle ore 20:00 – Piazza Alpini d’Italia.

- Magnano, I Trobadores di Assisi - “Venite amanti a la Liçadra Festa”. Ballate, madrigali e musiche per danze del Trecento italiano. Dalle 21:00 alle 23:00, presso la piazza comunale.

- Biella, In occasione del Giubileo, alle ore 21, la Basilica Antica di Oropa ospiterà due concerti d’organo del maestro Giuseppe Radini.

- Campiglia Cervo, presentazione della guida e la carta dei sentieri di Fabio Porta. Biellese Nord-ovest, Valle Elvo, Oropa e Cervo, un viaggio per immagini al Circolo Valet, fraz. Asmara, dalle ore 21:00.

- Borriana, Estate in Piazza organizzata dalla pro Loco - piazza Mazzini, 80.

- Ternengo, Festa Patronale 2025: apre la cena, alle ore 19:00.

- Biella, visita guidata ai restauri della meridiana della Basilica Antica di Oropa. Via Santuario di Oropa 480, dalle ore 19:00.

- Piedicavallo, il Coro Genzianella Città di Biella si esibisce nella Chiesa di San Grato a Montesinaro: appuntamento alle ore 21, in via Monte Grappa, 2.

- Camandona, Festa di Sant'Anna: festa della birra e musica con Fuori Menù Band.



Sabato 26 luglio

- Ponderano, si celebra la Banda Rossini: due giorni di festa per i 171 anni di musica

- Pollone, “Bosco benessere”, nuovo incontro al Parco Burcina

- Viverone, Campionato Italiano di Nuoto Pinnato in Acque Libere

- Pralungo, Apparecchiamo la Piazza, l'estate è nel segno della socialità

- Biella, running: conto alla rovescia per la Biella-Oropa

- Campiglia Cervo, Il jazz approda in Valle Cervo con “Too young to jazz 2025”

- Ponderano, Banda Rossini e festa patronale: in campo anche la Pro Loco

- Piatto, "Piatto di Biella", Pickleball Tournament 2025: tutto pronto per il torneo estivo

- Biella, Oropa: "Pedalando tra Sacri Monti", la due giorni fra Biella e Valsesia

- Rosazza, musica e tradizione: riuniti i cori del Biellese

- Cavaglià, Cena in Bianco nei Giardini di Villa Salino

- Gaglianico, 2a Festa Alpina: due serata di musica, tradizione e buon cibo

- Biella, Marmotte d’arte e musica nei rifugi del Biellese

- Roppolo, celebrazioni della Madonna della Medaglia Miracolosa: domenica le celebrazioni

- Portula, 25° anniversario di fondazione della Scuola Nazionale MTB Oasi Zegna ASD. Ritrovo alle ore 17:00, presso i locali dell’Asilo.

- Sala Biellese, Ulde Beer Fest II presso l’area feste di Bornasco. Apertura alle ore 20:00.

- Campiglia Cervo, inaugurazione mostra pittorica Luigi Boffa Tarlatta e i suoi allievi Lino Martiner Giore e Lino Balocco. L’evento inizia alle ore 15:00 ed è organizzato dal Nuovo Circolo Rialmossese.

- Borriana, Estate in Piazza organizzata dalla pro Loco - piazza Mazzini, 80.

- Piedicavallo, Le Donne con gli Alpini, aneddoti e storie raccontate da mogli e figlie di Alpini molto speciali. Ritrovo alle ore 21:00, presso il teatro, a seguire un brindisi.

- Ternengo, Festa Patronale 2025: apre la cena, alle ore 19:00.

- Biella, visite guidate al Sacro Monte di Oropa, patrimonio Unesco. Ritrovo alle ore 14:45 davanti ai cancelli del Santuario.

- Tollegno, “Tollegno in Piazza”: specialità culinarie, street food e servizio bar a partire dalle ore 20:00 – Piazza Alpini d’Italia.

- Magnano, I Trobadores di Assisi - “Venite amanti a la Liçadra Festa”. Ballate, madrigali e musiche per danze del Trecento italiano. Dalle 21:00 alle 23:00, presso la piazza comunale.

- Biella, visite guidate alla cupola del Santuario di Oropa sotto le stelle, a cura di guide esperte, che condurranno i visitatori in un viaggio attraverso l’architettura della Basilica Superiore, da una prospettiva del tutto insolita. Si parte alle ore 21:00.

- Oasi Zegna, Forest Bathing per rilassarsi e rigenerarsi, circondati dalla bellezza e dal silenzio delle foreste di montagna. Dalle ore 10:00 alle 17:00 – Bielmonte, Oasi Zegna.

- Viverone, allenamenti outdoor elite fit, dalle ore 09:30 alle 10:30, presso il Parco Ignazio Tarello.

- Piedicavallo, la Biblioteca Civica Nilo Peraldo Bert ospita la presentazione del libro “Ti amo come il sole”, di Francesco Grigatti. Un’occasione speciale per incontrare l’autore e ascoltare dalla sua voce una testimonianza toccante e luminosa. Ore 17:00, in via IV Novembre, 4.

- Valdilana, visite guidate a Casa Zegna per singoli e famiglie. La guida accompagnerà i visitatori alla scoperta della mostra permanente "From Sheep to Shop" e della mostra temporanea di Francesco Jodice "RACCONTI di boschi, di fabbriche e di persone". Dalle ore 15.30 alle 16.30, in via Marconi, 23.

- Camandona, Festa di Sant'Anna: cena in piazza dalle ore 19:30, a seguire Radio ei Foll 23.

Domenica 27 luglio

- Valdilana, ecco l'evento di Indoor Cycling immerso nella natura

- Ponderano, si celebra la Banda Rossini: due giorni di festa per i 171 anni di musica

- Sordevolo, Suoni in Movimento in alta Valle Elvo, nuovo concerto all'orizzonte

- Valdilana, Festa Estiva all'Oasi Zegna

- Bocchetto Sessera, 80° raduno partigiano alla Cascina Lunga

- Viverone, Concerto d'Estate con la Filarmonica

- Campiglia Cervo, Il jazz approda in Valle Cervo con “Too young to jazz 2025”

- Roppolo, spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”

- Campiglia Cervo, torna la Passeggiata nella natura tra i musei della Bürsch

- Biella, Oropa: "Pedalando tra Sacri Monti", la due giorni fra Biella e Valsesia

- Rosazza, momento storico: riapre il Ponte delle Cave a quasi 5 anni dall'alluvione

- Biella, Marmotte d’arte e musica nei rifugi del Biellese

- Candelo, Festa di San Giacomo: messa, aperitivo e pranzo di Condivisione

- Sordevolo, “Aperitivo al Museo della Passione”. L’evento prevede una degustazione gratuita e una visita speciale al Museo della Passione di Sordevolo, luogo che racchiude la storia della celebre rappresentazione di teatro popolare. Ore 11:30, in via Antonio Petiva.

- Sala Biellese, Ulde Beer Fest II presso l’area feste di Bornasco. Apertura alle ore 9:30 con II Motori sulla Serra, a 2 e 4 ruote, aperta a tutti.

- Valdengo, il Summer Spritz Run parte alle ore 17:30, con partenza dall’Agriturismo La Fucina. 5 km di corsa, DJ set, street food e relax.

- Borriana, Estate in Piazza organizzata dalla pro Loco - piazza Mazzini, 80.

- Ternengo, Festa Patronale 2025: si inizia alle 10.30 con la Santa Messa. La giornata proseguirà fino alle 22:00, con l'estrazione della lotteria.

- Campiglia Cervo, visite alla mostra pittorica Luigi Boffa Tarlatta e i suoi allievi Lino Martiner Giore e Lino Balocco. Visite su prenotazione: 335 646 9930 – Piera, del Nuovo Circolo Rialmossese.

- Roppolo, spettacolo teatrale itinerante “Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Ore 17:00 presso la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, via Giovanni Battista di Bricherasio, 2.

- Piedicavallo, Le Donne con gli Alpini, aneddoti e storie raccontate da mogli e figlie di Alpini molto speciali. Ritrovo alle ore 8:45, presso piazza Mologna; la giornata proseguirà fino alle ore 18:00.

- Biella, Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa fra storia, geologia e flora della Valle. Ore 15:30.

- Migliano, “Tra Colori e Incantesimi”, laboratorio di pittura creativa collettiva condotto dall’artista Diana Carolina Rivadossi; prenotazione obbligatoria. Dalle ore 15:00 alle 18:00, presso il Lanificio Botto.

- Ponderano, raduno bandistico all’Estate Ponderanese, in piazza Alpini d’Italia, dalle ore 16:30.

- Camandona, Festa di Sant'Anna: ore 8:30, 19° raduno di auto e moto storiche, ritrovo presso il piazzale del Cimitero.

Mostre ed esposizioni

- Pettinengo, cultura e tradizione: prorogata la mostra “In blu – Coperte delle Valli Biellesi”

- Valdilana, a Mosso si la mostra “Fuoriluogo. Voglia di rinascita”

- Pray, fino al 27 luglio alla “Fabbrica della ruota” di Pray sarà allestita la mostra “Moto Mello alla Fabbrica della Ruota” curata da Aurora Marinello e Danilo Craveia. La mostra sarà aperta tutte le domeniche nell’ambito della Rete Museale Biellese dalle 14:30 alle 18:30.

Info e prenotazioni (per visite guidate per gruppi): 3513902199 (giovedì 9:00 - 13:00), fabbricadellaruota@gmail.com .

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 Giorgio Cigna 2005-2025. "L'artista che ha inciso nel profondo". Orari mostra: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19 fino al 27 luglio.

- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23, fino al 28 agosto, visite guidate al Parco & Mostra "Villa Magnani e il suo parco". Orari mostra: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle18.

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, fino al 16 novembre, Racconti di boschi, di fabbriche e di persone. Apertura tutte le domeniche Date: 17 maggio – 16 novembre 2025; Orari: 14.30 - 18.30.

- Mosso Santa Maria, mostra di pittura “Fuoriluogo. Voglia di rinascita” al Museo Opera Pia Sella, fino a domenica 27 luglio.

- Biella, Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese. Mostra alla Cultura-Museo del Territorio Biellese. Da venerdì a domenica, dalle ore 15 alle 19 fino al 28 agosto; dal 4 al 28 settembre, da giovedì a domenica dalle ore 15 alle 19. Via Seminari, 3.

- Biella, Mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" al Santuario di Oropa. Tutti i giorni ad ingresso libero, a cura di Azione Cattolica Italiana, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Fino al 31 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle 17:00.

- Masserano, apertura del Palazzo dei Principi e della chiesa di San Teonesto. Tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 15 alle 18. Via Roma 188, fino al 6 dicembre 2025 -Visite guidate ogni ora.