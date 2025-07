Demografia delle imprese, a Biella il sistema imprenditoriale registra una lieve crescita nel 2° trimestre 2025

Nel corso del secondo trimestre dell’anno la crescita della base imprenditoriale in Alto Piemonte è stata marginale. Il trimestre aprile-giugno si è infatti concluso con una modesta crescita, comune a tutte le province sebbene con diversa intensità, sostenuta principalmente dal turismo e dai servizi.

In particolare nel periodo di riferimento si contano 917 iscrizioni e 620 cessazioni (al netto dell’unica cancellazione d’ufficio) nei territori di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con un totale di 72.191 imprese registrate al 30 giugno 2025. Il tasso di crescita globale si attesta al +0,41%, non lontano da quello registrato a livello piemontese (+0,45%) e nazionale (+0,56%).

Tra le province emergono lievi differenze: il Verbano Cusio registra la crescita più contenuta (+0,31%), analoga a quella di Biella (+0,33%), Vercelli si attesta al +0,43%, mentre Novara mostra il maggiore dinamismo (+0,50%). «Il secondo trimestre del 2025 ha mostrato una crescita della base imprenditoriale che, seppure modesta, segna quantomeno un’inversione di rotta rispetto al recente passato» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «La diversificazione delle attività economiche che caratterizza il nostro tessuto produttivo è sicuramente un punto di forza dell’economia territoriale, ma esprime anche andamenti differenti, più dinamici per servizi e turismo e meno positivi per altri settori. In un clima dominato da grande incertezza garantire servizi di supporto alle imprese è fondamentale: l’Ente camerale sta portando avanti molteplici iniziative, dai bandi di contributo ai corsi di formazione e all’assistenza consulenziale per sostenere lo sviluppo economico locale e aiutare i nostri imprenditori ad affrontare le sfide della digitalizzazione, sostenibilità e apertura verso i mercati esteri».

FOCUS BIELLA

Il sistema imprenditoriale biellese registra una lieve crescita nel corso del secondo trimestre 2025: il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari a +52 unità a fronte di 186 nuove iscrizioni e 134 cessazioni. Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso pari al +0,33%. Lo stock di imprese registrate al 30 giugno 2025 ammonta complessivamente a 15.921 unità.

A livello settoriale emergono andamenti differenti: l’agricoltura appare in diminuzione (-0,52%), mentre risultano più dinamici i risultati del turismo (+0,65%) e degli altri servizi (+0,78%). Tra le forme giuridiche crescono le società di capitali (+0,95%) e le imprese individuali (+0,25%), mentre le società di persone appaiono in lieve calo (-0,17%).Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del periodo in esame si rilevano 68 iscrizioni e 51 cessazioni, portando a 4.452 il numero di imprese registrate.