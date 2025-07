Mezzana, è tutto pronto per il concerto targato Biella Jazz Club dopo il rinvio per il maltempo

Dopo il rinvio per maltempo di sabato scorso, il concerto, con la direzione artistica del Biella Jazz Club, organizzato dal comune di Mezzana Mortigliengo e dalla Pro Loco, si svolgerà sabato 29 luglio, alle 21, sempre nel cortile della Chiesa di San Bartolomeo, in via Chiesa 11, a Mezzana Mortigliengo.

Silvia Fusè (voce) e il mezzanese Max Tempia (tastiere) portano delle novità nella formazione con Fabio Buonarota alla tromba e Walter Calafiore al sax EWI e tastiere. Il repertorio è un vero e proprio "viaggio" nella musica italiana, quei brani che sono diventati la nostra colonna sonora ma anche canzoni celebri in tutto il mondo, da Mina a Battisti, da Tenco a Paoli, Lelio Luttazzi, Lucio Dalla, i successi di Ornella Vanoni, tutte riletti in una chiave "jazzy" e riarrangiati da Max Tempia, reduce dall'ultima stagione di Domenica In su Raiuno.