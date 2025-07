Maltempo, danni nel Torinese e Astigiano: grandine, forti piogge e raffiche di vento sopra i 100 km/h

Quella appena trascorsa è stata una nottata decisamente impegnativa per i Vigili del Fuoco. Impegnati, sia con il personale del comando provinciale che con quello dei distaccamenti territoriali, in interventi conseguenti l’ondata di maltempo che dal pomeriggio di ieri si è abbattuto sulla provincia di Asti, con particolare riferimento all’area del Villanovese.

Pioggia, grandine e soprattutto forte vento - che a Villanova ha fatto registrare picchi con raffiche al di sopra dei 100 km/h – che hanno provocato allagamenti, reso pericolanti alcuni rami e pali (nessuno dei quali, almeno stando al bilancio attuale, abbattutosi su strada) e la caduta di tegole. Tirando le somme, sono stati eseguiti non meno di 30 interventi, l’ultimo dei quali si è concluso poco prima delle 5.

Bomba d'acqua nel pomeriggio su Torino. In seguito alla forte pioggia si è allagato un tratto di corso Vercelli, in zona piazza Crispi. I tombini, già intasati da detriti e foglie, si sono riempiti di acqua che si è riversata per la strada. Situazione simile al sottopasso Donat Cattin chiuso per i tombini scoperchiati dall'acqua, mentre un albero è caduto su due autovetture in via Rocco Scotellar. Un altro albero è caduto su lungo Stura Lazio e corso Brianza dove una pianta di sei metri si è abbattuta sulla carreggiata.