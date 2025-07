Dal Nord-Ovest - Asia, 14 anni, è scomparsa a Torino: l'appello disperato della madre

Sono giorni di angoscia per la famiglia di Asia Giannetti, la 14enne scomparsa a Torino venerdì 18 luglio 2025. Di lei si sono perse le tracce da quel giorno: nessun messaggio, nessuna chiamata, nessun segnale. La madre, Francesca Pipino, ha pubblicato un accorato appello sui social poche ore fa, condividendo la foto della figlia e chiedendo l’aiuto di chiunque possa fornire informazioni utili.

Come riconoscerla

Asia è alta circa 1 metro e 65, ha i capelli tinti di rosso, una corporatura robusta, porta gli occhiali e potrebbe indossare un cappellino. Al momento della scomparsa non aveva con sé né telefono cellulare né portafoglio, un dettaglio che ricalca inquietantemente un altro recente caso di cronaca: quello di Aurora Ruta, anche lei scomparsa nelle stesse condizioni.

Le ricerche

Le forze dell’ordine stanno lavorando al caso da diversi giorni: nessuna pista è esclusa, si valuta sia l’allontanamento volontario che un possibile incontro con qualcuno. Le ricerche si stanno concentrando sul territorio piemontese, dove sono già in possesso di foto e dati completi della ragazza. Per il resto d’Italia, tuttavia, la diffusione è ancora parziale. La ragazza era ospite di una comunità per minori, a Torino, in strada Mongreno.

"La speranza è che qualcuno l'abbia vista", scrive la madre sui social, mentre chiede di condividere l'appello e mantenere alta l'attenzione online, convinta che la mobilitazione del web possa essere determinante. Chiunque abbia notizie o segnalazioni può contattare immediatamente il 112 o il numero diretto della madre: 350.095927.