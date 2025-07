Biella, auto fuori strada: soccorsa una donna in codice giallo - Foto di Mattia Baù per newsbiella.it

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, intorno alle ore 18:30, i soccorsi sono intervenuti a Biella, per un incidente in Strada della Nera.

Per cause ancora da accertare sembra che la conducente, una donna di circa 50anni, abbia perso il controllo del mezzo, in autonomia, e il veicolo sia precipitato nella scarpata, prima di una curva.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere la donna, portata in ospedale in codice giallo, e i Vigili del Fuoco per agevolare estrazione e recupero. Presente anche la Polizia Locale per viabilità e rilievi, al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto.