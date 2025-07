Pray, la Fabbrica della Ruota… in vetrina

DocBi - Centro Studi Biellesi e Pro Loco Pray organizzano per domenica 3 agosto un evento che mescola intrattenimento, convivialità e scoperta, una giornata di festa all’ex lanificio Zignone di regione Vallefredda. Ricorrono i quarant’anni di attività dell’associazione fondata nel 1985 da Giovanni Vachino e da ormai 35 edizioni la Pro Loco dà vita in settembre alla grande festa di “Pray in vetrina” che ogni anno attira e coinvolge migliaia di persone. Quest’anno la kermesse di settembre ha una succosa anticipazione con “La Fabbrica della ruota… in vetrina”, permettendo a tutti di scoprire in una dimensione più spigliata e aggregante il vecchio lanificio sul Ponzone che nel tempo è diventato punto di riferimento per tutti coloro che, biellesi e non, si occupano di archeologia industriale tessile.

Ai cittadini di Pray e ai soci DocBi in prima battuta ma ancor di più a chiunque altro voglia trascorrere un pomeriggio e una serata all’insegna dell’esplorazione e del divertimento, le due associazioni propongono un ricco programma di eventi. La fabbrica-museo in cui hanno lavorato per un secolo uomini e donne di Pray, Flecchia, Soprana, Curino, aprirà le sue porte alle 14.30 e per quest’occasione speciale, ingresso e iniziative della giornata all’interno della fabbrica saranno completamente gratuite.

Ogni venti minuti i volontari dell’associazione garantiranno innanzitutto visite guidate a piccoli gruppi, accompagnando i visitatori a conoscere i locali, le macchine, il sistema di trasmissione e il Centro di documentazione.

A partire dalle 16, in una sala della fabbrica verrà proiettato su maxischermo lo straordinario film del 1914 Il Lanificio Lora Totino, che dà la possibilità di fare un emozionante salto nel tempo per vedere com’era Pray oltre un secolo fa e seguire le diverse fasi della lavorazione della lana, dall’arrivo delle balle alla spedizione delle stoffe finite e all’uscita degli operai a fine turno. Si tratta di un documento eccezionale di cui non si conoscono eguali che dura all’incirca 20 minuti. Verrà introdotto brevemente dal personale DocBi e la proiezione ripartirà ogni 30 minuti sino a sera per dare modo a tutti di poterlo apprezzare.

Sempre all’interno dei locali della fabbrica, dalle 16,30 partirà la caccia al tesoro riservata a famiglie e piccoli gruppi di amici (massimo due persone): sulla scorta delle indicazioni e delle richieste, si dovranno scovare gli oggetti, i documenti, le macchine, i luoghi segreti e fotografarli. Si aggiudicheranno la gara e avranno diritto ai premi i gruppi che avranno individuato e fotografato i venti “tesori” richiesti nel minor tempo possibile, ma a tutti i gruppi partecipanti sarà comunque consegnato un kit di gadget e pubblicazioni e la tessera di iscrizione gratuita per un anno al DocBi - Centro Studi Biellesi.

Nel grande cortile esterno alla fabbrica, per tutto il pomeriggio funzionerà un servizio ristoro a cura della Pro Loco e dalle 18 la temperatura si riscalderà ulteriormente con gli aperitivi, accompagnati dall’esibizione del duo violino elettrico e dj Violintronic.

Arrivati a ora di cena, dalle 19 in poi, la Pro Loco proporrà un menu semplice ma di sicuro e consolidato gradimento: l’antipasto e i plin al sugo d’arrosto. Per la cena è consigliata la prenotazione telefonando al 379 1088376.

In caso di maltempo tutte le attività si svolgeranno all’interno della “Fabbrica della ruota”. Per ulteriori informazioni si consiglia di seguire le pagine social di “Fabbrica della ruota” e ProLoco Pray oppure telefonare ai numeri 379 1088376 e 351 3902199.