Dopo la guerra e la dittatura lascia l'Argentina per vivere a Biella, poi si laurea con una tesi su SEAB

Ha rischiato la vita nella guerra delle Falkland. È stato testimone vivente del passaggio tra la fine della dittatura dei generali e l'istaurazione di un governo democraticamente eletto.

Poi la decisione di lasciare l'Argentina per stabilirsi definitivamente a Biella con sua moglie Nancy e i tre figli Jessica, Jonathan e Johana. Una vita avventurosa, piena di soddisfazioni personali (nonostante le diverse prove che ha dovuto affrontare). L'ultima, in ordine in tempo, la laurea in Economia Aziendale: un sogno divenuto realtà grazie alla costanza e alla determinazione che lo contraddistingue.

Questa è la storia di Miguel Alberto Chiappone, 62enne di Chiavazza che, nei giorni scorsi, ha tagliato il traguardo più ambito: il titolo di dottore con una tesi molto particolare, “L'analisi S.W.O.T. come supporto alla strategia aziendale: il caso studio di SEAB S.p.A”.

Nato in Argentina nel 1963 da genitori di origine italiana (il nonno era partito dalle spiagge della Sicilia), Miguel ha preso parte al conflitto militare che ha visto contrapposti Argentina e Regno Unito tra l'aprile e il giugno 1982 per il controllo delle isole Falkland. “Ero molto giovane, all'epoca aveva solo 19 anni – racconta – Dopo la chiamata al servizio militare, fui spedito con l'esercito nel sud dell'Argentina. Le notizie erano frammentarie ma scoprii che eravamo entrati in guerra. La mia vita, ad un tratto, era in pericolo e nessuno aveva saputo dirmi il perchè. Non solo: fui anche catturato dall'esercito britannico e rimasi prigioniero su una portaerei fino alla fine degli scontri. Poi sono tornato a casa”.

La sconfitta decretò l'inizio della caduta del regime militare, iniziato nel 1976, e l'arrivo della democrazia. “Fino ad allora avevo conosciuto la paura e il sospetto, poi tutto cambiò – spiega – Erano anni tumultuosi, così decisi di lasciare l'Argentina per dare un futuro migliore alla mia famiglia. La scelta ricadde sugli Stati Uniti ma il giorno prima della partenza mi fu tolto il visto: non sarei andato da solo ma assieme a me c'erano anche i miei cari. Erano altri tempi, diversi da quelli di oggi. Allora presi la decisione di ritornare nella terra natia dei miei avi: l'Italia. Dapprima mi sono stabilito nelle Marche, in provincia di Ancona; poi, grazie al consiglio di un amico, sono giunto a Biella nel 2000 dove ho piantato le mie radici”.

Gli inizi sono stati duri ma, con la forza di volontà, è riuscito a ritagliarsi un ruolo nella nostra comunità: prima operatore in una ditta di trasporti, poi dipendente in COSRAB e, infine, stimato operatore ecologico della SEAB. Nel frattempo, negli ultimi anni, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, iscrivendosi all'università. Da sempre appassionato delle materie economiche, all'età di 62 anni ha voluto coronare il suo sogno e laurearsi in Economia Aziendale, prima del raggiungimento della pensione. “Ho deciso di portare il caso studio della mia azienda mettendo in luce il sistema di raccolta ecologica, attualmente utilizzato nel Biellese – sottolinea – Non solo: ho voluto portare degli spunti di miglioramento ad un sistema in continuo cambiamento e con ottime possibilità di evoluzione. Ringrazio SEAB, la direzione e il direttore Riccardo Ravazzi per avermi permesso di fare il tirocinio e di essermi stati vicini in questi anni”.

Infine, nei giorni scorsi, nella città di Torino, il sogno tanto atteso si è trasformato in realtà: davanti ai suoi cari, Miguel ha ottenuto la laurea con sua grande soddisfazione. “Non avete idea di cosa ho provato in quel momento – confida candidamente – Una grande felicità, uno dei momenti più importanti della mia vita. Non posso far altro che dire grazie. A tutti”.