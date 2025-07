Valdilana, presentato il Rapporto Montagne Italia 2025: l'alta quota è sempre più attrattiva

Lunedì scorso, 21 luglio, il comune di Valdilana ha ospitato un'importante tappa del percorso nazionale promosso da UNCEM con la presentazione pubblica del Rapporto Montagne Italia 2025. Lo rende noto l'amministrazione sui propri canali social: “I dati parlano chiaro: la montagna non è spopolamento, ma luogo vivo e dinamico. Nel Biellese, il saldo migratorio è in crescita, segno che sempre più persone scelgono di vivere nei nostri territori. E, per la prima volta, anche il saldo degli italiani è positivo. È il segnale di una nuova attrattività della montagna, non più solo rifugio, ma scelta di vita consapevole”.

Il Rapporto analizza 387 comunità territoriali italiane, tra cui le tre del Biellese – Valle Elvo, Valle Cervo-La Bürsch e Biellese Orientale – mettendo in luce elementi strategici per lo sviluppo: aumento delle imprese giovanili e femminili, crescita dell’artigianato e delle cooperative, rafforzamento dell’offerta turistica e ricettiva, valorizzazione delle risorse ambientali e forestali, presenza significativa di filiere agricole con impatto sul valore aggiunto

“Il Rapporto evidenzia come la chiave di volta sia il passaggio da una logica di singoli Comuni a una visione di Comunità territoriali capaci di collaborare, dialogare e incidere sulle politiche regionali e nazionali – sottolinea l'amministrazione comunale - Valdilana, come parte attiva del Biellese Orientale, crede nel valore del “NOI” e lavora ogni giorno per un futuro dove montagna fa rima con innovazione, sostenibilità e comunità”.

Presenti alla conferenza: Davide Cappio, presidente dell'Unione Montana del Biellese Orientale; Roberto Colombero, presidente dell'UNCEM Piemonte; Mario Carli, sindaco di Valdilana; Laura Zegna, presidente del Consorzio Turistico Alpi Biellesi; Francesca Delmastro, presidente di GAL Montagne Biellesi; Giampiero Lupatelli, economista territoriale, autore del Rapporto ed esperto di sviluppo locale, CAIRE Consorzio; Paola Vercellotti, componente della giunta di UNCEM nazionale; Marco Bussone, presidente nazionale di UNCEM.