Carabinieri, 6 nuovi Marescialli per il Biellese

Questa settimana, al termine del ciclo triennale di studi professionali ed universitari presso la Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri di Firenze, 6 neo Marescialli, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, sono stati assegnati a Reparti della Provincia di Biella. In particolare, sono stati assegnati alle Stazioni Carabinieri di Andorno Micca, Biella, Candelo, Cossato, Crevacuore e Valle Mosso di Valdilana.

Nella mattinata di martedì sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale Colonnello Marco Giacometti che nel dare loro il benvenuto nella provincia laniera ha tenuto a descrivere loro le caratteristiche del territorio, privo di criticità ma che proprio per questo necessità attenzione, abitato da persone laboriose che guardano all’Arma, specie nei centri più piccoli, come un sicuro punto di riferimento per qualunque necessità.

Il Comandante ha anche sottolineato quanto questo legame tra la gente ed i Carabinieri sia proficuo, grazie alla preziosa collaborazione offerta dai cittadini nella prevenzione e contrasto dei reati, ed antico, essendo l’Arma presente nel territorio biellese sin dalla sua fondazione nel 1814. Concludendo, li ha invitati a vivere appieno il loro tempo in questa provincia, impegnandosi a fondo nel servizio della comunità biellese e godendo al tempo stesso della bellezza e della vivibilità del territorio. Ai neo giunti vanno gli auguri di buon lavoro di tutti i colleghi del Comando Provinciale Carabinieri di Biella.