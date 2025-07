Biella, cambio al vertice della Guardia di Finanza: arriva il Colonnello Stefano Lampone FOTO

Nella giornata di oggi, giovedì 24 luglio, presso il piazzale della Caserma “R. Mussini” di Biella, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Alla presenza del Comandante Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, delle massime autorità locali e di uno schieramento di militari in rappresentanza delle Fiamme Gialle, il Colonnello t.SFP Cesare Maragoni ha ceduto il comando al Colonnello Stefano Lampone.

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Maragoni ha espresso sentiti ringraziamenti alla Superiore Gerarchia e a tutto il personale dipendente, sottolineando il costante impegno e lo spirito di servizio che hanno permesso di conseguire risultati significativi in tutti i settori operativi.

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Lampone, 55 anni, proviene dal Comando Provinciale di Pistoia, dove ha prestato servizio negli ultimi tre anni. Entrato in Accademia nel 1989 con l’89° corso "Montenegro II", è originario di Torino e vanta un brillante percorso professionale. Ha ricoperto incarichi di rilievo in diverse regioni italiane — Lombardia, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e Toscana — tra cui:

- Comandante Provinciale di Pistoia;

- Capo Ufficio del Comando Regionale Trentino-Alto Adige;

- Comandante dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Verbania e Trento;

- Comandante della Compagnia di Torre del Greco (NA), della Tenenza di Mondragone (CE), e della Sezione Operativa Antiterrorismo e Pronto Impiego di Ponte Tresa (VA);

- Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Campania.

Il Colonnello Lampone è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, Scienze Politiche e Scienze della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre conseguito un Master Universitario di II livello in “Diritto tributario nei rapporti internazionali” ed è abilitato all’esercizio della professione forense. Conosce le lingue inglese e francese, certificate dalla Scuola Lingue Estere dell’Esercito Italiano.

Nel corso della sua carriera ha diretto importanti operazioni contro la criminalità economico-finanziaria e il crimine organizzato, anche in ambito internazionale, contribuendo alla disarticolazione di complesse strutture criminali dedite a traffici illeciti, frodi fiscali, riciclaggio e reati contro la pubblica amministrazione.

È autore di pubblicazioni a carattere tecnico-professionale e ha partecipato come docente e relatore in convegni su fiscalità internazionale e antiriciclaggio. Ha collaborato con università, enti pubblici, scuole, ordini professionali e associazioni di categoria, promuovendo anche iniziative di solidarietà sociale.

Insignito di numerose onorificenze, tra cui quella di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha ricevuto oltre 60 ricompense morali (tra cui 15 encomi solenni, 42 encomi semplici e 10 elogi) e numerose note di merito da autorità italiane e straniere.

Durante la cerimonia, il Comandante Regionale ha ringraziato il Colonnello Maragoni, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, per l’eccellente lavoro svolto in oltre quarant’anni di carriera, augurando al nuovo Comandante Lampone un proficuo lavoro e ulteriori successi al servizio del Paese.