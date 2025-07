Candelo, recuperato un tasso bloccato in un tombino: l'intervento in via dei Campi FOTO e VIDEO

Candelo, recuperato un tasso bloccato in un tombino: l'intervento in via dei Campi - Servizio di Mattia Baù per newsbiella.it

È stato tratto in salvo nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, un animale selvatico rimasto bloccato all'interno di un tombino in via dei Campi, a Candelo. Ad accorgersi dell'accaduto, insospettiti dai rumori provenienti dalla strada, due residenti che hanno allertato gli addetti al recupero.

Sul posto è intervenuto il personale specializzato negli interventi di soccorso agli animali selvatici, che ha individuato e liberato il tasso. Non è chiaro se si sia intrufolato autonomamente, o ci sia la mano di qualcuno. L'animale è stato riportato in superfice e posto all'interno della gabbia. Al termine di una valutazione sullo stato di salute, verrà nuovamente liberato in natura.