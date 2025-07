Biella, una segnalazione da Chiavazza: “Cartello della precedenza crollato da mesi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Segnalo un problema di segnaletica a Biella Chiavazza. In via Cadorna, all'angolo con via Rosazza, il cartello per dare precedenza è crollato al suolo da mesi. Nello stesso incrocio, nell'intento di dare precedenza, la visibilità viene ostruita da una centralina. Si è costretti ad avanzare , con l'autovettura, con conseguente manovra pericolosa, in quanto il cofano sporge nell'incrocio, invadendo parte della carreggiata e rischiando involontariamente la collisione con chi ha precedenza”.