Campiglia Cervo, una serata per riscoprire la Valle Cervo

Venerdì 25 luglio, alle 21, presso il Circolo Valet del comune di Campiglia Cervo, in frazione Asmara, saranno presentate la Guida e la Carta dei sentieri di Fabio Porta, edita da L’Escursionista. Alla serata, dal titolo “Le più belle escursioni. Biellese Nord Ovest Valle Elvo, Oropa e Cervo”, sarà presente l’autore che accompagnerà i partecipanti in un viaggio per immagini nei luoghi attraversati durante la realizzazione dei rilievi e sarà occasione per discutere su quanto osservato in relazione ai mutamenti ambientali e sociali del nostro territorio.

Il Biellese è caratterizzato da una straordinaria varietà di paesaggi, circondato dalle catene alpine che confinano con Valle d’Aosta e Valsesia e a Sud-Ovest dalla serra morenica più imponente d’Europa. Territorio ricco di storia, dalla pastorizia alla ricerca dell’oro, dall’industria tessile d’eccellenza all’arte, al turismo sostenibile, per amanti di autentici ambienti montani e dell’enogastronomia. Cinque le valli e i torrenti che lo caratterizzano: Elvo, Oropa, Cervo, Strona e Sessera (le ultime due trattate nelle prossime pubblicazioni).

La serata sarà l’occasione per approfondire la Valle Cervo. Sicuramente degni di nota, l’ospizio-santuario di San Giovanni Battista e la vicina borgata Santa Maria con oratorio del XIII secolo. Numerosi gli itinerari escursionistici, per ogni grado di difficoltà, ed esempi di riqualificazione ambientale delle storiche cave di sienite, roccia su cui per secoli si è fondata l’economia della valle. Ancora una volta, la Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo promuove un evento per conoscere il territorio e valorizzare nuove pubblicazioni che permettono di approfondire aspetti paesaggistici, culturali e sociali.