Jannik Sinner riconferma Umberto Ferrara suo preparatore atletico

Jannik Sinner ha riconfermato Umberto Ferrara come suo preparatore atletico con effetto immediato. La decisione, si legge in una nota, è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli Us Open. Umberto, prosegue la nota, ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino a oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli.

Ferrara era stato allontanato, insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, a seguito della contaminazione accidentale che è costata tre mesi di squalifica al tennista azzurro, dopo essere risultato positivo al Clostebol. "Era giusto - aveva detto qualche mese fa alla Gazzetta dello Sport - attendere la pronuncia degli organi competenti, che non mette in dubbio il mio operato. Ho subito un grave danno alla mia reputazione personale e professionale. Tutti hanno letto articoli o commenti che riportavano i fatti in maniera non conforme a quanto accertato dal Tribunale Indipendente con la sentenza del 19 agosto".