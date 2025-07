Fedez non si nasconde più, il bacio in Sardegna con Giulia Honegger

(Adnkronos) - È scattato il bacio tra Fedez e Giulia Honegger, la presunta nuova fiamma del rapper di Rozzano. I due sono stati pizzicati da Chi insieme in Sardegna

mentre si scambiano un bacio romantico in spiaggia.

A rendere pubblica la liason è stato proprio l'ex marito di Chiara Ferragni, che aveva condiviso sui social la foto di una donna, senza però postarne il volto. A rivelare il suo nome è stato il magazine di Alfonso Signorini che aveva svelato alcuni dettagli sulla professione della ragazza: Giulia è una giovane stilista e vive a Milano.

Giulia e il rapper sono stati beccati la scorsa settimana dai paparazzi in vacanza a Marina di Pietrasanta per una cena insieme. Pochi giorni dopo, Fedez è stato fotografato anche a Milano con Giulia, “dove è andato a prenderla di sera con la sua Ferrari Roma Spider”, scriveva Chi. Ora i due si trovano in Sardegna, insieme ad altri amici.

Nelle foto rese pubbliche dal magazine, Giulia e Federico avrebbero affittato un gommone per passare la giornata sull’isola di Mortorio. E proprio lì, che i due si sono lasciati andare a un momento di tenerezza.