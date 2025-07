Dazi, Cottarelli: "Comprendo preoccupazione manager ma confido in accordo tipo Giappone"

(Adnkronos) - "Comprendo la preoccupazione dei manager, però io confido ancora che ci possa essere una conclusione simile a quella raggiunta col Giappone oggi. È ovvio che se si andasse su livelli più elevati sarebbe difficile non perdere quote di mercato e tuttavia ce ne dovremmo fare una ragione". Così l'economista Carlo Cottarelli commenta, con Adnkronos/Labitalia, l'indagine condotta da AstraRicerche per conto di Manageritalia (la Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato), che ha intervistato oltre 1.000 manager italiani sul tema dei dazi.

"Le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti sono l'11% delle esportazioni complessive. È un mercato importante, ma non è il più importante e quindi potremmo perdere una quota, direi intorno alla metà delle nostre esportazioni in America, non nell'immediato, ma nel medio periodo. Questo vorrebbe dire recuperare da qualche altra parte un 5% delle nostre esportazioni nel resto del mondo", spiega.

"Noi siamo un paese esportatore, quindi è chiaro che i mercati esteri sono fondamentali. Se gli Stati Uniti, dovessero proseguire su questa strada, cosa che mi auspico non avvenga, noi dovremmo cercare di espandere il nostro commercio, in altre aree", conclude.