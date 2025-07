Blue economy, Confindustria Nautica a Osaka 2025

(Adnkronos) - Si è svolto oggi presso il Padiglione Italia a Expo Osaka il convegno internazionale “La valorizzazione dell'economia del mare”, promosso dal Ministro per le Politiche del mare. L’appuntamento è stato aperto dai saluti istituzionali dell’Amb. Mario Andrea Vattani, Commissario Generale per l’Italia ad Expo Osaka 2025, dell’Amb. Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia in Giappone, di Yoshimichi Terada, Viceministro per gli Affari Internazionali presso il Ministero giapponese del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo e dal Sen. Nello Musumeci, Ministro per le Politiche del Mare.

Tra i settori protagonisti della Blue Economy, “la nautica da diporto rappresenta un’eccellenza assoluta dell’Italia, è un’industria che trae linfa dalla storia, dalla cultura, dall’artigianato, dall’arte del nostro Paese e che guarda al futuro – così Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, in apertura della prima sessione tematica dedicata a "L'industria nautica italiana, dalla leadership globale alle sfide economiche, sociali e ambientali del futuro". Sono 4 i fattori di questa industria: il ruolo del capitalismo famigliare, l’orgoglio per la propria cultura, l’attenzione per il design, la bellezza e i dettagli, le forti identità territoriali”.

“Il fatturato dell’industria nautica da diporto ha conosciuto una fase di arresto in conseguenza della crisi finanziaria globale del 2008, che si è approfondita per scelte politiche nazionali che hanno protratto la crisi per altri tre anni – ha rammentato Formenti. Questo ci ricorda l’importanza del contesto normativo che non produce ricchezza di per sé, ma è in grado di far sprigionare oppure ostacolare le opportunità per le impese”.

Nell'ambito del confronto con il Viceministro giapponese alle Infrastrutture e trasporti, Y. Terada, il Presidente di Confindustria Nautica ha sottolineato l’esigenza delle imprese di avere prospettive, certezze e possibilità di pianificare, richiamando l’attenzione sui "tempi di risposta delle Amministrazioni e di risposta adeguata, che sono fondamentali per sostenere l’impresa. Penso – ha continuato Formenti-, per quanto riguarda il versante italiano, alla moltiplicazione dei controlli da parte delle forze di polizia di mare, che non consente alle società di noleggio di di offrire un servizio competitivo rispetto agli altri players internazionali, al tema della manutenzione delle imboccature dei porti turistici, alla mortificazione del leasing nautico da parte dell'Amministrazione finanziaria”.

La nautica è un campione assoluto dell’export italiano: nel decennio 2014-2024 l’export di tutta l’industria manifatturiera italiana è cresciuto del 55%, quello della nautica da diporto del 119%. L’export nautico ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro con una crescita ininterrotta dal 2012, e nel 2024 ha superato quello della cantieristica navalmeccanica mercantile, assestandosi al 52% del totale italiano.

L’industria nautica italiana punta a un modello che è di natura esperienziale che coinvolge il bene, la barca, insieme all’offerta turistica del territorio e alla produzione straordinaria di cibo e cucina che l’Italia sa offrire al mondo. “Un asset fondamentale è la portualità turistica – ha sottolineato Formenti. I porti non devono essere concepiti come “parcheggi” di imbarcazioni, ma come luoghi vivi, porte di accesso alle nostre cittadine costiere e ai territori dell’entroterra, anche per questo abbiamo presentato al Governo e segnatamente al Ministro delle politiche del mare idee di riforma normativa che supportino e facilitino la loro ristrutturazione”.

Grande interesse dimostrato da parte della rappresentativa nipponica per il modello di sostegno al ruolo strategico per la crescita e l’internazionalizzazione rappresentato dal Salone Nautico. “Come per il Salone del Mobile - primo evento fieristico mondiale del settore dell’arredamento - ha contribuito al successo e all'internazionalizzazione del settore", ha spiegato Formenti.

L’esposizione interessa tutti i segmenti merceologici - imbarcazioni a motore fino a 24 metri, superyacht, battelli pneumatici, imbarcazioni a vela, accessori e componentistica – e lo scorso anno ha ospitato oltre 120.000 visitatori, oltre 1.000 imbarcazioni esposte, 1.150 giornalisti provenienti da tutto il mondo. Il Salone Nautico - che quest’anno celebrerà la 65esima edizione, a Genova dal 18 al 23 settembre prossimi - è anche il luogo di confronto tra le imprese con le istituzioni sui temi strategici e sulle nuove tendenze del settore.

“Essere la prima industria della nautica da diporto al mondo ci impone l’onore e l’onere di indicare una direzione, in termini di futuro e di futuro sostenibile” – spiega il presidente Formenti.

Confindustria Nautica ha intrapreso diverse iniziative in ambito nazionale e internazionale: Istituzione di un Comitato Esg e Transizione sostenibile; partecipazione alla Life Cycle Assessment Taskforce di Ebi (Associazione europea dell’industria nautica); partecipazione al Sustainability Committee di Icomia (la federazione mondiale della nautica); per il Salone Nautico Internazionale conseguimento della Certificazione Iso 20121 per la gestione sostenibile dell’evento fieristico; adozione del Sustainability Honor Code.

Sostenibilità e innovazione saranno il filo conduttore della prossima edizione del Salone Nautico Internazionale a Genova. Venerdì 19 settembre, una giornata interamente dedicata a questi temi vedrà in programma la quarta edizione del World Yachting Sustainability Forum, organizzato da Confindustria Nautica con International Boat Industry, e l’European Sustainable Boating Roundtable, realizzata con Ebi e focalizzata sulle nuove sfide del commercio internazionale. Seguirà una tavola rotonda sui criteri Eesg per la nautica, promossa con Rina e Bper Banca, che approfondirà il ruolo dei parametri di sostenibilità nell’accesso alla finanza verde. La giornata si concluderà con la sesta edizione del Design Innovation Award, presieduta da Walter De Silva, uno dei più illustri designer italiani riconosciuti a livello mondiale, per premiare eccellenza e ricerca nel settore nautico.