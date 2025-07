Tajani “L’Algeria partner strategico per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Questa è un'occasione preziosa per rafforzare il dialogo economico e lavorare a nuove opportunità, l'Algeria per l'Italia è un partner strategico". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo il vertice intergovernativo tra Italia e Algeria.

"Siamo due Paesi mediterranei, sappiamo bene che il nostro impegno è determinante per garantire stabilità e pace - ha aggiunto -. Vogliamo che questo mare si trasformi in mare di benessere e non cimitero migranti".

Il ministro Tajani ha spiegato che "vogliamo lavorare per la stabilità dell'Africa, del Medioriente. E' una collaborazione non solo di tipo economico ma anche politica tra Italia e Algeria".

- foto Ipa agency -

(ITALPRESS).