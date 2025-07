Sala Biellese, musica e natura: Emiliano Toso in concerto al Rifugio degli Asinelli

Un prato immerso nel verde, il suono armonico della musica a 432 Hz, la dolce compagnia di asinelli salvati dal maltrattamento: questo il cuore del concerto “Carezza del vento”, che vedrà protagonista il biologo e musicista Emiliano Toso presso Il Rifugio degli Asinelli a Sala Biellese (BI).

L’evento, in programma sabato 9 agosto, è una rara occasione per vivere un’esperienza multisensoriale e profondamente significativa. Dalle ore 17, i cancelli del rifugio si apriranno per accogliere i visitatori in un percorso libero tra gli animali, prima di prendere posto sull’erba per assistere al concerto, che si svolgerà dalle 18 alle 20. In scena, oltre a Toso al pianoforte, anche i chitarristi Nicola Boschetti e Leonardo Crenna.

Il concerto sarà eseguito su prato e a frequenza 432 Hz, una scelta cara a Toso per la sua capacità di favorire benessere e armonia. I partecipanti sono invitati a portare con sé una coperta e un repellente per insetti. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

La musica di Toso non sarà solo per il pubblico umano: anche gli animali del rifugio potranno beneficiare delle vibrazioni positive. In particolare, i muli e bardotti salvati dal sequestro di Colleferro ascolteranno le melodie come parte del percorso di riabilitazione emotiva.

Fondato nel 2007 e supportato da The Donkey Sanctuary, il Rifugio degli Asinelli è un centro attivo nel recupero di asini, muli e bardotti da tutta Italia ed Europa. Finora ha salvato oltre 500 animali, offrendo cure mediche e nuove opportunità di vita.

Emiliano Toso, dopo una carriera nella ricerca biologica, ha scelto di fondere scienza e musica, dando vita a “Translational Music®”, un progetto che lo ha portato a esibirsi in ospedali, centri olistici e conferenze internazionali al fianco di figure come Bruce Lipton, Deepak Chopra e Franco Berrino.