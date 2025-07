Rosazza, musica e tradizione: riuniti i cori del Biellese

Sabato 26 luglio, a Rosazza, si terrà una serata dedicata al canto corale. Protagonisti dell’evento saranno il coro Burcina di Biella e la corale Candelo in Coro, due realtà musicali del territorio che si esibiranno nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale, grazie alla gentile concessione di Don Paolo Santacanterina. L'inizio della rassegna è previsto per le ore 21.

Il programma proposto guiderà il pubblico in un viaggio musicale che attraversa la tradizione corale italiana e si apre anche a celebri brani della musica contemporanea internazionale. Saranno eseguiti canti a cappella e brani accompagnati da strumenti, in un alternarsi di atmosfere intime e coinvolgenti.

Tra i brani in programma: Nella fantasia (versione italiana del celebre “Gabriel’s Oboe” dal film Mission), Montagne del me Piemont di Gipo Farassino, Take me home, country roads di John Denver, Fields of Gold di Sting, Hallelujah di Leonard Cohen, Montagne verdi di Marcella Bella, per concludere con i classici senza tempo Amazing Grace e My Way.

L’ingresso sarà libero e il pubblico potrà godere, oltre che della musica, anche della piacevole frescura della Valle Cervo, che renderà l’ascolto ancora più gradevole.