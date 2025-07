Biella, Accademia Perosi presenta "Renoir c'est moi": un monologo al Chiostro di San Sebastiano

Cosa lega lo scantinato di un browstone di New York a Pierre-Auguste Renoir?

Un monologo di Stefano Giacomelli, interpretato da Davide Ferrari e dal Trio Visconti con musiche di Ravel, Satie e Debussy.

Giovedì 24 luglio alle ore 21.30 il Chiostro San Sebastiano si trasforma in una galleria d’arte di New York. Con un contrabbassista divenuto pittore e uno dei quadri più celebri di Renoir et voilà, les jeux sont faits!

Sono questi gli ingredienti di Renoir, c’est moi!, il monologo protagonista del prossimo appuntamento con "Sogno di una notte al Chiostro", realizzato in collaborazione con il Comune di Biella.

Dopo il successo del Quartetto d'archi a lume di candela, la rassegna prosegue dando spazio a una pièce dedicata a uno dei massimi esponenti dell’impressionismo, Pierre August Renoir, che diventa il mentore e l’ossessione del protagonista della pièce.

Con la voce di Davide Ferrari, l'artista newyorkese trova l’ispirazione per restituire un senso alla propria vita durante un viaggio a Parigi. Una Parigi viva e romantica grazie anche alla musica eseguita dal Trio Visconti. Tra i brani, il primo movimento del Trio di Ravel (Modéré) colpisce per il richiamo alle movenze dello zort-zico, una danza basca. Composto da Ravel nel 1914 durante un periodo di riposo nella località di Saint-Jean-de-Luz dove era nata sua madre, l’autore aveva trovato qui l’ispirazione per il brano. Dapprima esposto in pianissimo dal pianoforte, il tema viene poi ripreso in tonalità diverse dal violino e dal violoncello fino a sfociare in un motivo di danza estremamente elegante. Linee melodiche brillanti e alternanze tra i tre solisti caratterizzano invece il Trio di Debussy, dando vita a una sorta di danza macabra colma di umorismo.

DAVIDE FERRARI lavora come attore, regista e autore. Tra le sue pubblicazioni: il poemetto Eppure c’è una meta per quel fiato di universo (Subway Edizioni 2014) testo vincitore per l’Italia del concorso internazionale Pop Science Poetry organizzato dal CERN di Ginevra; la silloge Dei pensieri la condensa (Manni 2015) scritta in dialetto pavese, con prefazione di Franco Loi, e vincitrice del premio nazionale Giuseppe Tirinnanzi 2016; Tutte le altre rose (Effigie, 2021) con postfazione di Franco Loi. Traduce inoltre con Jurga Po All’asinello sordo (Edizioni Effigie 2019) del poeta lituano Donaldas kajokas e scrive (con M. Bocchiola, A. De Benedetti e C. Del Bò) 1897 Juventus FC. Le storie (Hoepli, 2020).

Tra le sue produzioni teatrali: Risonanze. Le voci dell’Appennino (2018), Coppi e il diavolo: ovvero quando il Campionissimo incontrò Gioanbrerafucarlo (2019), Divinarmonia - il viaggio di Dante nella conoscenza (2021) con l’arpista e compositore Vincenzo Zitello, Rapsodia dantesca (2021) con Teatri35 e La direttissima Napoli Milano con Gaetano Coccia (2024) sulla storia, l’amicizia e l’arte degli attori Eduardo Scarpetta e Edoardo Ferravilla.

Conduce laboratori di teatro e scrittura creativa con i carcerati delle Case Circondariali di Pavia, Monza e Voghera dove dirige la compagnia Maliminori composta da attori detenuti.

Ha studiato alla scuola per attori del Teatro G. Fraschini di Pavia e alla Scuola di Scrittura Creativa Flannery O’Connor di Milano. Sì è laureato in Lettere Moderne all’Università degli studi di Pavia con una tesi su La tempesta di W. Shakespeare.

Ha organizzato e partecipato a tournée e reading in Italia e all’estero.

Biglietti Chiostro: Intero € 10 (rid. € 7 under 30 e convenzioni Perosi, € 2 over 65. Gratuito minori 18 anni). www.accademiaperosi.org