Biella Corse al Rally Valli Ossolane e al Rally Campagnolo: i risultati degli equipaggi biellesi

Rally Valli Ossolane

Quinto appuntamento del Trofeo Italiano Rally, il 61° Rally delle Valli Ossolane si è svolto lo scorso fine settimana. Al via anche Biella Corse, rappresentata da due equipaggi e quattro navigatori.

Tra gli equipaggi, il miglior risultato è stato ottenuto da Alberto Stopani e Roberto Rossi, che, al volante di una Renault Clio (gruppo RC5N, classe N3), hanno conquistato il primo posto di classe, il quarto di gruppo e il 48° assoluto.

Sfortuna invece per Piero Magnani e Jenny Grosso, in gara con una Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally5), costretti al ritiro al termine della terza prova speciale a causa di problemi meccanici.

Tra i navigatori, il miglior piazzamento è andato a Thomas Trombetta, al fianco di Alessandro Corsini su un'altra Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally5): primi di classe e di gruppo, e 33esimi assoluti.

Ha tagliato il traguardo anche Ermes Bagolin, navigatore di Pierangelo Tasinato su Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe Rally2/R5), concludendo la gara 18° di classe e di gruppo e 24° assoluto.

Gara sfortunata per gli altri due navigatori della Scuderia. Jessica Rosa, al via con Stefano Pelfini su Citroën C3 (gruppo RC2N, classe Rally2/R5), si è ritirata già durante la prima prova speciale.

Stessa sorte per Gabriele Meloni, che navigava Fabio Borghini su Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally5): il loro ritiro è avvenuto durante la sesta prova speciale, a causa di un'uscita di strada.

Rally Campagnolo

In rappresentanza di Biella Corse, Luca Prina Mello e Simone Bottega hanno preso parte al 19° Rally Campagnolo, sesta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), al volante della loro BMW M3 (4° Raggruppamento, Periodo J2, Gruppo A, Classe 2500).

Al termine di una gara tutt'altro che semplice, hanno chiuso quarti di classe, decimi di gruppo e 20esimi assoluti.

«Va detto che non abbiamo mollato, nonostante i mille problemi incontrati in tutte le prove – hanno commentato all’arrivo –. Le gare purtroppo sono così. Sapevamo che questo sarebbe stato un anno di transizione, utile a mettere a punto la macchina. In quest’ottica, siamo contenti di essere arrivati in fondo!»