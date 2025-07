Biella 4 Racing, un Remember Alberto Caligaris da 10+

“È stata una splendida giornata, complimenti all’Organizzazione!”. Questo il commento unanime che i partecipanti hanno riservato al termine del Remember Alberto Caligaris 2025, un commento che va nuovamente a premiare gli artefici della manifestazione in ricordo del pilota prematuramente scomparso.

“Siamo veramente soddisfatti”, commentano i rappresentanti Biella 4 Racing, “e non potrebbe essere altrimenti, visto le belle parole che ci sono state riservate da coloro che hanno preso parte all’edizione 2025 del nostro Remember. Tanti Amici che han voluto condividere con noi la giornata in ricordo di Alberto, fra risate, divertimento e belle macchine”. Un Remember rivisto nella sua forma ma apprezzato. “Proprio così, abbiamo voluto dare una ventata di novità e le stesse son state molto gradite. Una manifestazione concentrata al mattino, con i tradizionali giochi ma sempre diversi fra loro di anno in anno, le indicazioni stradali successive che venivano svelate al raggiungimento del punto prestabilito, e una volta giunti al ristorante il tutto si chiudeva con il pranzo e le premiazioni di rito, saltando il pomeriggio, lasciandolo così libero per le necessità di tutti. Ma anche il percorso, rivisto per tre quarti rispetto al passato”.

Cosa ha funzionato di più? “Sicuramente sono state apprezzate le location scelte, per colazione, piazzale e pranzo, ma anche le strade percorse, un alternarsi di tratti più rettilinei e filanti, ad altri decisamente tortuosi e guidati. Anche il fatto di aver concluso il tutto fuori provincia ci ha permesso di attraversare luoghi altrimenti difficili da raggiungere e a molti poco o per nulla conosciuti. Ma sicuramente la cosa che ha più colpito i nostri ospiti sono stati i giochi, in particolar modo quello con il salame, che ha creato un mix di aspettativa e sfida a chi indovinava che non avevamo mai riscontrato in tutti i giochi da noi proposti!”.

Ancora una volta si è potuto ricordare Alberto nel modo migliore. “Noi crediamo proprio di sì. Lo spirito che ci contraddistingue come Scuderia, quello di amicizia in primo luogo, divertimento, e dell’aiuto reciproco, sono emersi chiaramente domenica, uno spirito che rappresenta alla perfezione quello di Alberto, sempre pronto a dare una mano e a tenere alto il morale, sia nei momenti migliori, che in quelli più complicati. Uno spirito che è giusto portare avanti”.

I doverosi ringraziamenti. “I ringraziamenti non possono che partire dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi che han pensato, creato e realizzato una giornata da 10+, il loro spirito, volontà e sacrificio per la riuscita e la soddisfazione di tutti sono encomiabili. In ordine sparso un grazie a Geo, Andre Red, Andre Boss, Ozzi, Roby, Luca, Maio, Andre, Silvana, Edi, Chiara ed Antonella. Per proseguire con tutti coloro che ci hanno ospitato, da La (Piccola) Baita, nelle figure di Giovanni e Lucio in primis, alla Società SACE dell’Aeroporto di Biella, che ci ha fatto usufruire del suo parcheggio per i nostri giochi, fino al Ristorante In Claudio, con Gennaro e tutto il suo Staff, che ci hanno egregiamente sfamato e servito. Da qui tutti i nostri Partner e Sponsor della Manifestazione, da Paola e Maurizio dell’Officina Grafica per la realizzazione del materiale necessario, così come Essegi Ufficio per le stampe degli stradari, passando per Prodriveshop di Fabio Servi per i stupendi gadget offerti. E poi ancora Ottica Longhi e Farmacia Azzellino per i premi messi in palio, senza dimenticare l’onnipresente Paolo Azzi di CorriAmo per un Sorriso, per le coppe messe a disposizione. Una grande squadra che di anno in anno ci rinnova la propria fiducia ed appoggio, fornendoci un grande servizio e un grande aiuto”.

Appuntamento al 2026. “Sicuramente, l’appuntamento è per il 2026. Non è facile ripetersi e rinnovarsi, cercando sempre di proporre qualcosa di nuovo pur mantenendo uno standard decisamente elevato, ma la voglia c’è tutta, e qualche idea è già sorta domenica… ci vedremo l’anno prossimo!”.