2a Festa Alpina a Gaglianico: due serata di musica, tradizione e buon cibo

Venerdì 25 e sabato 26 luglio, il Gruppo Alpini di Gaglianico organizza la seconda edizione della Festa Alpina ‘ntla cort dal Notu, in Via Marconi 23. Un appuntamento atteso, che unisce il calore della tradizione alpina alla convivialità di musica dal vivo, premi e specialità gastronomiche.

La manifestazione prenderà il via venerdì alle 19:00 con la cerimonia di intitolazione ufficiale della “Cort dal Notu”. A seguire, l’apertura dello stand gastronomico e l’intrattenimento musicale a cura di Claudio Abada. In serata sono previste anche la consegna delle Borse di Studio “Italo Moi”, l’esibizione di Beba insieme ai ragazzi di Libera la Voce, il concerto country rock dei Moon River e, per chiudere in allegria, un DJ Set.

Anche sabato 26 luglio il programma sarà ricco e coinvolgente: si comincia alle 19:30 con la cucina alpina sempre attiva, seguita ancora dall’intrattenimento musicale con Claudio Abada. In serata verrà premiata la “Miglior Vetrina Alpina”, poi spazio alla musica dal vivo con i Black Roses, fino al DJ Set finale curato da Christian Jam.

Durante entrambe le serate sarà attivo il servizio bar, cucina e griglia, con una specialità da non perdere: “L’Alpinosauro”.

La festa è organizzata dal Gruppo Alpini Gaglianico – Sezione di Biella, con il patrocinio del Comune di Gaglianico.

Per informazioni è possibile contattare Paolo (389 3443133) o Andrea (348 7919352).