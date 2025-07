Stanze rovistate e porta forzata, ladri in azione a Cossato (foto di repertorio)

Ladri in azione nel comune di Cossato. A finire nel loro mirino una seconda abitazione di proprietà di una donna di 73 anni, residente nel Milanese.

Sembra che i malviventi abbiano forzato la porta d'ingresso e rovistato in tutte le camere in cerca di oggetti preziosi. Alla fine, si sarebbero allontanati a mani vuote. A indagare i Carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.

Dalle informazioni raccolte, pare probabile che il furto sia stato commesso tra il 2 luglio e la giornata di ieri.