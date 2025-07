Giovani Avvocati Biella, eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2025-27

All'esito delle elezioni del 12 giugno scorso, caratterizzate da un'ottima affluenza al voto, e del primo Consiglio Direttivo del 19 giugno, è stato eletto il nuovo Direttivo dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Sezione di Biella, per il biennio 2025-27.

L'Associazione da anni si impegna per garantire ai giovani Colleghi e ai Praticanti un'adeguata formazione professionale attraverso l'organizzazione di eventi formativi forensi, promuovendo e tutelando le prerogative della giovane avvocatura.

Il nuovo Direttivo vede la conferma alla presidenza dell'Avv. Eugenio Boggio Marzet (già Presidente nello scorso biennio), Vice Presidente Avv. Serena Bozzalla, Segretario Avv. Lucia Mazzia Piciot, Tesoriere Avv. Clelia Bertone, Consiglieri: Avv. Francesco Bacchio, Avv. Martina Carta, Avv. Antonio Morra, Avv. Francesca Parlamento, Past President Avv. Chiara Barbera.

Il Presidente Avv. Eugenio Boggio Marzet commenta: "Ringrazio tutti per la partecipazione e in particolare i componenti del Consiglio Direttivo per la rinnovata fiducia. Un doveroso ringraziamento va ai Consiglieri uscenti per il determinante impegno profuso nel passato biennio che ha permesso il conseguimento di importanti obiettivi e l'organizzazione di numerose iniziative. Auguro alla nuova squadra composta da giovani e validi Colleghi di proseguire con entusiasmo portando avanti nuovi progetti".