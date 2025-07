Da Chiavazza alla “Ruota della Fortuna”: l’avventura televisiva di Marco Mellano VIDEO

Durante la serata di ieri, mertedì 22 luglio, è andata in onda su Canale 5 la "Ruota della Fortuna". Accanto a Gerry Scotti era presente Marco Mellano, giovane residente a Chiavazza e attuale studente universitario a Milano.

«Un'esperienza emozionante e indimenticabile - racconta durante l'intervista - Seguo il programma fin da bambino, complice la passione dei miei genitori» da qui la decisione di sottoporsi alle selezioni e presentarsi negli studi Mediaset di Cologno Monzese.

«L’ingresso sul set, illuminato dai fari e dal pubblico partecipe - continua Mellano - è stata un'esperienza quasi surreale...» Pur mostrando particolare determinazione, il giovane ha incassato due o tre episodi di “bancarotta” e diversi “passa”, circostanze che gli hanno impedito di accumulare un montepremi. Al termine della gara, il conduttore – notoriamente legato al Biellese – lo ha avvicinato con un abbraccio.

Non sono mancati i riferimenti al territorio: «Sono felice di aver fatto risuonare il nome di Chiavazza in una trasmissione nazionale», commenta Marco, ora rientrato a Milano per preparare gli esami universitari.

Bancarotta a parte, il giovane concorrente porta a casa uno splendido ricordo: