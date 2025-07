AMA Biella ricorda il consigliere Onofrio Trapella

L'Associazione Malattia di Alzheimer Biella piange la morte di Onofrio Trapella, scomparso martedì scorso a 89 anni.

Così lo ricorda il presidente Franco Ferlisi: «Assieme ai figli e alla moglie Giuseppina, vogliamo lasciare il nostro saluto al caro Onofrio che è stato, sin dal 2012 consigliere attivo e fortemente partecipe al percorso di tutti questi anni nelle iniziative per i malati di Alzheimer e di chi li assiste. Di Onofrio ricordiamo in particolare, oltre al suo spirito di servizio nella società civile, il suo importante ruolo nell’avvio del Centro di incontro Mente Locale. Alla sua iniziativa dobbiamo l'avvio, assieme alle associazioni interessate, del progetto “Diversamente Chef”, una scuola di cucina, presso Mente Locale, per ragazzi “diversamente abili", come lui usava dire. In poco tempo, viene a mancare un altro importante pilastro della nostra Associazione, ma sappiamo che Onofrio veglierà, assieme a Silvana e a Giuliano, su di noi per gli importati progetti che ci attendono».

I funerali di Onofrio Trapella si terranno giovedì 24 luglio alle 10 alla parrocchia del Barazzetto.