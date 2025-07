Valle Cervo, la guerra raccontata dai monti: presentato "Bürsch in Festival"

Nove serate, otto borghi, un'unica narrazione condivisa che attraversa la memoria collettiva di una valle alpina e la restituisce al presente con parole, musica e teatro. È questo lo spirito della quinta edizione di “Bürsch in Festival”, in programma dal 1° al 19 agosto 2025, un percorso culturale itinerante tra le comunità della Valle Cervo, promosso dalla Fondazione Opera Pia Laicale Santuario di San Giovanni d’Andorno E.T.S. in collaborazione con il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo “La Bürsch”.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è quanto mai incisivo: “I soldati della Valle Cervo. Storie di valligiani combattenti”. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: il festival non celebra la guerra, la interroga. Lo fa attraverso la rievocazione delle vite di uomini e donne del territorio, spesso arruolati, sacrificati o profondamente segnati dai grandi conflitti del Novecento e oltre.

Ogni tappa – nove in tutto, con inizio alle ore 20:45 – si apre con un’introduzione storica curata dal Centro di Documentazione, basata su ricerche d’archivio e testimonianze locali. A seguire, una scena teatrale originale scritta da Danilo Craveia e Anna Bosazza, messa in scena dalla compagnia Ars Teatrando, e infine una performance musicale a tema a cura di Opificiodellarte. Il tutto incorniciato da borghi antichi, scorci montani e comunità accoglienti.

Il cartellone si apre il 1° agosto ad Andorno Micca, nel piazzale del Locato, e prosegue con tappe a Piedicavallo, Tavigliano, Sagliano Micca, Campiglia Cervo, Rosazza, Tollegno, Miagliano, fino alla conclusione del 19 agosto al Santuario di San Giovanni, simbolico luogo di congedo per centinaia di giovani alpini partiti dalla valle per i fronti di guerra.

Ogni appuntamento è gratuito, con offerta libera consigliata di 10 euro al primo accesso. In cambio, gli spettatori ricevono una cartolina personale che verrà timbrata a ogni serata, trasformando la partecipazione in un gesto simbolico e tangibile di appartenenza.

Sostenuto per il quinto anno consecutivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella tramite il bando CulturHub, “Bürsch in Festival” è molto più di una rassegna artistica. È un esempio virtuoso di patrimonio culturale attivo, in cui otto Comuni, l’Unione Montana della Valle del Cervo, decine di volontari e associazioni locali lavorano insieme per dare voce a una memoria diffusa e resiliente.

«Abbiamo scelto di raccontare storie vere, in certi casi dimenticate, che parlano di giovani arruolati, donne rimaste sole, famiglie divise, comunità segnate dalla guerra», spiegano gli organizzatori. «È un modo per onorare il passato senza retorica, per far riflettere, attraverso il linguaggio dell’arte, su ciò che quei conflitti hanno significato per questa valle e per l’Italia intera».

In caso di maltempo, le date saranno annullate e recuperate successivamente. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.altavallecervocentrodoc.it e sui canali social ufficiali. L’invito è a partecipare con spirito aperto, scarpe comode e voglia di ascoltare.

Nel silenzio serale dei paesi di montagna, tra vecchie mulattiere e cortili che profumano di fieno, il “Bürsch in Festival” continua il suo cammino. Un passo dopo l’altro, tra passato e presente, la Valle Cervo ritrova la sua voce. E ce la restituisce, in forma di teatro, musica e memoria condivisa.