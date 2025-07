Tre auto a fuoco nella vicina Valsesia

Questa notte, intorno alle 2.40 circa, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono arrivati in frazione Rozzo, a Borgosesia, per un incendio che ha investito in pieno tre autovetture. Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i Carabinieri di Borgosesia.