Dal Nord-ovest - Portacomaro, scomparsa una 17enne: si moltiplicano gli appelli sui social

Si moltiplicano in queste ore gli appelli sui social per ritrovare Aurora Ruta, 17 anni, scomparsa oggi. La giovane, residente a Portacomaro, sarebbe dovuta rientrare a casa intorno alle 13, ma non è mai arrivata a destinazione e non ha più dato notizie di sé.

Secondo quanto riferito dai familiari, prima di uscire, Aurora avrebbe lasciato a casa il telefono e il portafoglio. Il padre, Sandro Ruta, ha immediatamente allertato le autorità e si è attivato nelle ricerche con l’aiuto di alcuni docenti e compagni di scuola.

Aurora frequenta l'istituto Artom di Asti. Al momento della scomparsa indossava maglietta bianca, pantaloncini neri, ciabattine rosa.

Lo stesso ha diffuso un numero di cellulare (334-8183265) per raccogliere qualsiasi segnalazione utile al ritrovamento della figlia.

Chiunque abbia informazioni è invitato a farsi avanti.