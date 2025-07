Auto contro palo a Valdengo, giovane in ospedale: è stato anche denunciato

Aggiornamento ore 14

È stato trasportato in ospedale per le cure del caso il giovane alla guida rimasto coinvolto nel sinistro autonomo di Valdengo. Inoltre, sarebbe stato anche deferito dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale, insieme ad altre sanzioni per violazioni al codice della strada. Dalle ricostruzioni effettuate, l'auto ha terminato la sua corsa con un palo di cemento, poi abbattuto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i tecnici preposti per la messa in sicurezza.

Il fatto

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolta un'autovettura.

È successo questa notte, 22 luglio, intorno all'una, nel comune di Valdengo: stando alle prime ricostruzioni, un veicolo sarebbe finito contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.