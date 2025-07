Visita speciale a Casapinta: l'incontro con il Prof. Luis Alberto Anselmi da San Francisco (Argentina)

Si è conclusa con un saluto affettuoso al Direttore e ad alcuni Coristi della Corale di Casapinta, della Cantoria e del Gruppo Alpini, la breve ma intensa visita del Prof. Luis Alberto Anselmi e di sua moglie Adriana, giunti per la prima volta a Casapinta da San Francisco (Córdoba), Argentina.

Il nome di Anselmi non è nuovo per la comunità locale: alcuni brani da lui composti o armonizzati facevano parte, anni fa, del repertorio della Corale. Un momento particolarmente emozionante, definito dallo stesso Professore come un’occasione di vera “fratellanza nel Canto”. A nome suo e di Adriana, un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti per l’accoglienza calorosa ricevuta. L’auspicio è quello di poterli rivedere in futuro, magari accompagnati da uno dei cori diretti da Anselmi e dalle sue due figlie.

Durante il soggiorno, i coniugi Anselmi hanno avuto modo di visitare il Santuario di Oropa, meta a lungo desiderata. Un sogno nel cassetto del Professore sarebbe quello di poter eseguire lì la sua Misa Piemonteisa, composta nel 2008 e interpretata per la prima volta a San Francisco dal coro Agrupación Coral Emigranti, formato principalmente da discendenti di emigrati italiani, in particolare piemontesi.

Un ringraziamento speciale va a chi ha collaborato all’organizzazione della vacanza in Nord Italia, con tappa immancabile a Casapinta: Monica Scalabrino (Vagabondi e Sognatori) e Nino Montersino, per i due giorni trascorsi nel Saluzzese... e naturalmente a tutti i Casapintesi che hanno avuto il piacere di conoscere e incontrare i due ospiti in questi cinque giorni.