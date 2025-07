Vigliano, molto apprezzato il soggiorno marino per gli anziani

Riposati e abbronzati sono tornati, come previsto, il 6 luglio, gli anziani che hanno partecipato al soggiorno marino a Bellaria Igea Marina, organizzato dalla Podistica Vigliano con il contributo del comune di Vigliano Biellese.

E’ il presidente dell’Associazione, Gennaro Albanese, a commentare con entusiasmo l’esperienza: «Un ottimo soggiorno, in pensione completa, con servizi spiaggia e grande cura da parte della struttura che ci ha ospitati. Ringrazio l’amministrazione comunale che anche in questo 2025 ha previsto un contributo per gli anziani viglianesi che hanno aderito all’iniziativa. Ricordo che è possibile iscriversi al soggiorno di settembre».

Tra circa due mesi il soggiorno marino si terrà a Bellaria-Igea Marina: il periodo individuato è quello dal 31 agosto al 14 settembre. L’amministrazione comunale sosterrà i residenti pensionati e ultrasettantenni con un contributo di 100 euro a persona, per un massimo di 200 euro per nucleo familiare. «Ringraziamo l’Associazione Podistica Vigliano che si rende disponibile per il coordinamento di questa iniziativa – è il commento di Elena Ottino, assessore al Sociale. Sostenere i soggiorni marini per gli anziani, anche con un contributo economico ai partecipanti, è un segno di attenzione per una fascia d’età che conta numeri importanti e per la quale occorre mettere in campo progetti adeguati, nella direzione dell’invecchiamento attivo, per favorire in ogni modo una vita sociale ricca di stimoli, relazioni, proposte ricreative, ludiche e culturali».