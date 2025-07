Cani liberi senza guinzaglio, a Ronco l'appello del Comune: “Rispettiamo le regole per una maggior sicurezza”

Da molto tempo le amministrazioni comunali della nostra provincia guardano con attenzione alla custodia dei propri amici a quattro zampe da parte dei loro proprietari nel corso delle loro passeggiate sul territorio. Anche a Ronco Biellese il tema è particolarmente sentito tanto più che il Comune ha invitato la cittadinanza ad avere maggior riguardo.

“Sempre più spesso vengono segnalati episodi di cani lasciati liberi o non adeguatamente controllati, con potenziali rischi per la sicurezza di persone, altri animali e per gli stessi cani – spiegano dall'ente guidato dal sindaco Celestino Lanza – I cani devono essere condotti al guinzaglio in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, come da normativa vigente. I proprietari sono sempre responsabili del comportamento del proprio animale, anche in caso di fughe accidentali. Inoltre, lasciare libero il cane senza controllo può comportare sanzioni amministrative e problemi di sicurezza per chi ha timori o animali più sensibili”.

Come sottolineato dal Comune, il rispetto di queste semplici regole è un atto di civiltà e rispetto verso l'intera comunità. “L'invito – conclude – è quello di collaborare con spirito di responsabilità per garantire a tutti – persone e animali – la possibilità di vivere e muoversi in un paese sicuro e accogliente”.