A Gaglianico il ritorno a scuola è solidale

Il comune di Gaglianico, guidato dal sindaco Paolo Maggia, lancia l’iniziativa “Ritorno a Scuola Solidale”, una raccolta di materiale didattico per le famiglie economicamente svantaggiate. La proposta è dell’assessora Alma Memic e ha trovato immediato consenso dell’intera giunta. L’idea nasce da un’attenta analisi della realtà del territorio che ha evidenziato la criticità di un problema sempre più dilagante: mandare un figlio a scuola oggi è una spesa proibitiva per molti.

L'inizio dell'anno scolastico dovrebbe rappresentare un momento di entusiasmo e di nuove opportunità per ogni bambino. Tuttavia, per diverse famiglie l’acquisto di tutti gli oggetti necessari all’organizzazione scolastica – dai libri agli zaini, dai quaderni agli astucci – si trasforma in una vera e propria sfida. Si tratta di una difficoltà che rischia di compromettere il diritto allo studio e l’uguaglianza di partenza tra gli studenti.

L’unica risposta possibile è dunque offrire un aiuto concreto, regalare un “piccolo respiro” ai nuclei famigliari che si trovano in situazioni di fragilità economica. Favorire l’inclusione e sostenere gli allievi nel percorso di studi sono le ricadute a cui mira l’intervento.

Dal 14 luglio al 12 settembre sarà quindi possibile acquistare il materiale scolastico da donare presso gli esercizi commerciali aderenti: Bonda, Conad di Gaglianico e Toys Center saranno attivi collaboratori per la realizzazione del progetto. Quanto raccolto sarà consegnato direttamente alle scuole del comune. Si accetteranno accessori tra cui zaini, astucci completi, strumenti specifici per attività di arte e tecnologia (acquerelli, pennelli, squadrette, compassi). Aiutare un bambino a iniziare la scuola con dignità significa investire nel futuro di tutta la comunità. Si tratta di un gesto semplice, ma significativo: un modo per ricordare che crescere insieme significa anche non lasciare indietro nessuno.