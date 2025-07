Biella, al via intervento di manutenzione alla vasca AIB Oropa FOTO

Nella mattinata di oggi, 22 luglio, ha avuto luogo il servizio ordinario di manutenzione delle vasche AIB, utilizzate in caso di incendio dagli elicotteri per il rifornimento d'acqua e posizionate in alcuni punti strategici del Biellese.

Come in Baraggia, a Oropa, sul Monte Casto, a Piedicavallo e perfino in prossimità della Trappa di Sordevolo. In questo caso, l'intervento si è concentrato in quella presente nella conca di Oropa.

Sul posto la squadra AIB di Biella con l'ispettore provinciale Rodolfo Gilardi: “Ogni squadra della provincia mantiene la sua vasca di competenza. Nel caso specifico, il prossimo settembre, sarà smontata, ripulita a dovere e posata esattamente dove si trova ora”.