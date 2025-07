La Provincia di Biella acquisisce lo stabile "ex-ATAP": sarà sede della Scuola Innovativa

La Provincia di Biella ha formalmente concluso l’acquisizione dello stabile industriale “ex-ATAP” e delle aree adiacenti, durante la seduta odierna del Consiglio Provinciale. Questa operazione strategica rappresenta un passo fondamentale nel progetto di riqualificazione e sviluppo dell’area, volto alla nascita di un nuovo polo scolastico di eccellenza dedicato all’istruzione secondaria di secondo grado: la “Scuola Innovativa”, una scuola all’avanguardia e altamente tecnologica, centrata sulla formazione nel settore agroalimentare.

L’area interessata, estesa complessivamente su circa 7mila metri quadrati, sarà oggetto di interventi di demolizione degli edifici in stato di degrado, ad eccezione della zona interrata adiacente ai laboratori di occupabilità, che sarà preservata e integrata nel nuovo assetto funzionale dell’area. L’edificio fronte strada, precedentemente utilizzato come ufficio dell’azienda di trasporti ATAP e recentemente acquistato e ristrutturato grazie a un investimento di un milione di euro finanziato dall’Amministrazione provinciale, ospita attualmente i “Laboratori territoriali per l’”occupabilità” e cinque nuove aule. Questi spazi, dedicati a laboratori di cucina e servizi di supporto, saranno destinati a supportare le attività della futura scuola e a integrarsi funzionalmente con essa.

L’acquisto dello stabile “ex-ATAP” e delle aree circostanti è stato concluso al costo di 412mila e 360 euro, mentre i lavori di demolizione sono stimati in circa 700mila euro. Questa operazione rappresenta un’altra tappa significativa nel percorso di sviluppo di un’area strategica per l’innovazione educativa e territoriale della Provincia di Biella. Al termine dei lavori di demolizione, l’area sgombra sarà consegnata a INAIL, che si occuperà della costruzione del nuovo istituto, di cui la Provincia di Biella ha già realizzato il progetto esecutivo.

Il commento del Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo: “Oggi compiamo un ulteriore passo in avanti nella realizzazione di questa Scuola Innovativa, un progetto che ho fortemente voluto e che adesso finalmente sta diventando realtà. L’intero percorso che ci ha condotto fino a qui, testimonia il mio impegno costante nel tradurre in azioni concrete le idee e le promesse fatte. La Provincia di Biella ha investito ingenti risorse, che superano i 2 milioni e mezzo di euro, per rendere possibile questo progetto: inizialmente, è stata acquisita e ristrutturata l’ex palazzina degli uffici dell’azienda di trasporti, con la realizzazione dei laboratori e di cinque nuove aule che, già dall’ultimo anno scolastico, hanno contribuito a rispondere alle carenze di spazi scolastici disponibili sul nostro territorio. Ora, grazie all’acquisizione dello stabile industriale e degli spazi limitrofi, e alla successiva demolizione degli edifici esistenti, si sta dando avvio alla fase successiva di questa importante iniziativa, che culminerà nella realizzazione della futura Scuola Innovativa, un centro di eccellenza per l’educazione e l’innovazione."

Migliorare l'offerta educativa sul territorio è da sempre una mia priorità e l’attenzione che rivolgo ai nostri giovani è sempre alta. Questo intervento non solo favorisce gli studenti, ma rappresenta anche un valore per la città e i cittadini, poiché ridarà decoro a un’area che, dopo il trasferimento dell’azienda di trasporto, aveva subito abbandono e mancanza di manutenzione, portando sicuramente benefici duraturi alla nostra Provincia, in un’ottica di promozione turistica del territorio che ci proietta verso un’ accoglienza sempre più qualificata”.