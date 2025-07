Fiumi quasi in secca, ma la Regione autorizza comunque i prelievi d'acqua

Il Consiglio regionale del Piemonte ha recentemente approvato la Legge “di riordino” 9/2025.

Con questa legge, all'art. 34, interviene pesantemente sul Deflusso Ecologico (DE), inficiandone la funzione. Infatti ora, in caso di scarsità idrica, ovvero con fiumi e torrenti già colpiti da magre severissime, il Deflusso Ecologico da osservare non sarà più quello definito dal vigente Regolamento regionale (che nei mesi estivi è già ridotto del 67%) ma non potrà eccedere il 30% della portata effettiva in alveo. Ciò significa che le derivazioni agricole potranno prelevare acqua anche se il fiume è quasi a secco.

Pro Natura ritiene che questa disposizione sia in palese contrasto con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e di distretto, perché consente di non riferirsi più al Deflusso Ecologico determinato per ogni corpo idrico sulla base della media storica degli afflussi e della necessità di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, dal Piano di Gestione del Po e dal PTA regionale.

Per queste ragioni Pro Natura Piemonte ha invitato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito il Consiglio dei Ministri, l’AdBPO e il presidente della Commissione ENVI, di dare incarico all’Avvocatura di Stato al fine di impugnare ed annullare questa disposizione regionale. Contestualmente ha chiesto ai presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte di agire in autotutela: il Consiglio Regionale approvi lo stralcio dell’articolo 34 della L.R. 9/2025.

Pro Natura Piemonte si riserva inoltre, qualora la norma non venisse stralciata, di presentare denuncia di infrazione presso la commissione ENVI dell’Unione Europea giacché la disposizione normativa regionale contestata determina una inosservanza sistematica del diritto dell’Unione Europea.